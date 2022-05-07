學生確診增3589例 全國2041校停課

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教育部7日晚間公布最新確診學生案例統計，國內各級學校累計已有3萬5782名學生染疫，其中3萬5027人為本土個案。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年5月7日

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（中央社記者陳至中台北7日電）國內COVID-19疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生統計，新增3589例，各級學校累計達3萬5782名學生染疫，全國共2041校全校或部分班級停課。

根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年5月7日下午5時30分為止，共3萬5782名學生染疫，其中3萬5027例是本土案例（較昨天統計增3587例），755例是境外移入（較昨天統計增2例）。

另外，教育部截至今天下午3時統計，全國共461校全校暫停實體課程，1580校部分班級停課，全台22縣市都有學校停課。

教育部今天宣布8日起調整停課規定，但上述停課統計仍是依照舊規定，1師生確診、全班停課；「確診個案」或「密切接觸者」就讀班級達全校1/3或10班以上，全校停課。（編輯：陳政偉）1110507