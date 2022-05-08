取消3+4電子圍籬新制上路首日 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）指揮中心宣布，今天起確診個案的密切接觸者將以同住親友為原則，並取消居家隔離者電子圍籬。指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明最新疫情概況及防疫相關事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增4萬6377例本土病例、11例死亡個案，確診個案中新增8例重症及44例中症，其中18人從未接種疫苗，其中年紀最輕的是40多歲女性個案，從未接種疫苗，有慢性肺病史，日前路倒送醫急救無效，檢出陽性。

今天起密切接觸者匡列將以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，職場相關接觸者若有症狀就抗原快篩，以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施，並取消居家隔離者電子圍籬，但確診個案隔離、居家照護及居家檢疫期間仍維持電子圍籬措施。

另外，考量Omicron變異株特性是以輕症、無症狀居多，病毒去化速度也很快，輕症居家照護對象距發病日或採檢日達7天，無須採檢即可解隔，檢驗陽性日為今天起的確診者都適用，但不回溯適用今天前的確診者。

國內COVID-19疫情延燒，據衛福部推估，5月中至月底，國內將迎來這波本土疫情高峰。衛福部昨天宣布，將要求雙北、基隆、桃園急性一般病床500床以上的醫院，一週內開設30%專責病房，全力救治重症患者。

台大醫院工會在臉書（Facebook）向社會求救，太多醫護人員確診、醫療需求持續攀升，最嚴重時的台大急診，兩名護理師必須負擔100名病人的照顧事宜，醫護人員強調，現行政策毫無拘束力也沒有將民眾導引到適當去處。後續配套將是今天記者會關注焦點之一。

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指揮中心統計，截至5月6日，本土確診個案有24萬1667人為輕症或無症狀個案、占99.75%，中症累計504例、占0.21%，重症累計85例、占0.04%，中重症累計97例解除隔離。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：管中維）1110508