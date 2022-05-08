住宿型長照密切接觸者 快篩陽比照確診投藥

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（中央社記者陳婕翎、張雄風台北8日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，即日起住宿型長照機構確診者密切接觸者，快篩陽性比照確診個案開立治療用藥，降低中重症風險，此新制回溯至5月5日適用。

鑒於近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情急遽升溫，為維持國內病例監測及防疫採檢量能，指揮中心修訂確診病例定義，改為居家隔離、居家檢疫及自主防疫等3類對象，如快篩陽性，經醫事人員確認即為確診。

新制訂為5月12日起實施，以維持採檢量能。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，為降低長照機構確診者密切接觸者中重症風險，快篩陽性即可投藥治療，不用比照其他3大對象等到12日，適用確診者居家照護各項給付規定。

另外，針對網傳「中重症個案才可使用口服抗病毒藥物」說法，羅一鈞澄清，無症狀輕症個案只要符合65歲以上或有重症高風險因子者，經醫師處方口服抗病毒藥物就可使用；中重症個案則由醫師評估最適合各類治療藥物，如瑞德西韋或類固醇等，中重症很少會用到口服藥。

羅一鈞說，據指揮中心統計，目前已使用約1900多人份口服抗病毒藥物，分別為輝瑞1200多人份、默沙東700多人份，已簡化領用口服藥物流程、增設各縣市應變醫院、專責醫院及核心藥局配置點，提升藥物取得可近性。

近日陸續配發口服抗病毒藥到全台57家核心藥局，開放有重症風險因子的居家照護民眾用藥，降低中重症風險。媒體詢問居家照護送藥到府服務人次，羅一鈞表示，已從社區藥局配送約37人份口服藥，實際開立應該更多，將與健保系統合作，建立開藥碼以利勾稽統計更具時效性。

新北市政府宣布，即起新北市如有學生快篩陽性，學校得比照確診個案處理，政策早於中央「快篩陽性即確診」5月12日時程。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，快篩陽性是「確診」或「視同確診」，恐有法律問題，若僅是出現快篩陽性者啟動停課或清消，「要早1、2天上路也沒問題」。（編輯：管中維）1110508