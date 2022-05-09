改善教學環境設施設備 教部核定補助264所公幼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市國安國小附幼獲教育部補助改善遊戲場，打造富色彩美學且具班級特色的遊戲場，並設有各式攀爬遊戲設施。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 111年5月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北9日電）為提供幼兒園更安全優質的學習環境，教育部補助公立幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費，111年度已核定264所公立幼兒園申請，並持續審查中。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為營造安全優質的幼兒學習環境，因此訂定「教育部國民及學前教育署補助直轄市縣（市）政府充實及改善幼兒園教學環境設施設備作業要點」，110年度共補助769所公立幼兒園改善園內設施設備。

例如110年度獲補助的台中市國安國小附幼遊戲場改善案，打造富有色彩美學且具班級特色的遊戲場，並設有各式攀爬遊戲設施，讓幼兒在攀爬過程鍛鍊肌耐力，增進身體協調性，並鼓勵幼兒與同儕相處、共享遊具設備。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，同樣獲得補助的南投縣溪南國小附幼遊戲場改善案，則將新設遊戲場與周邊樹木融為一體，讓遊戲場融入自然環境，並設置多元的遊戲器材，如滑梯、圓木吊橋、攀岩設施等，讓幼童在遊玩過程中訓練協調性及抓握等能力，達到寓教於樂的目的。

國教署表示，為維護幼兒園安全及提供更優質的學習環境，讓孩子能在園內開心學習，將持續鼓勵公立幼兒園申請充實改善及幼兒園教學環境設施設備經費，希望透過學校巧思，營造優質的學習環境，點亮孩子的教育之路。（編輯：管中維）1110509