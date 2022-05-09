更多編輯台推薦新聞：
獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作
生活

獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看
生活

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

防疫整理包》本土增4萬263例 超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩

防疫整理包》本土增4萬263例 超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
地方廣設PCR採檢站估一週改善量能 陳時中：擬規範急診只做必要篩檢
首頁 / 生活

改善教學環境設施設備 教部核定補助264所公幼

2022/5/9 11:05（5/9 12:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市國安國小附幼獲教育部補助改善遊戲場，打造富色彩美學且具班級特色的遊戲場，並設有各式攀爬遊戲設施。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 111年5月9日
台中市國安國小附幼獲教育部補助改善遊戲場，打造富色彩美學且具班級特色的遊戲場，並設有各式攀爬遊戲設施。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 111年5月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北9日電）為提供幼兒園更安全優質的學習環境，教育部補助公立幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費，111年度已核定264所公立幼兒園申請，並持續審查中。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為營造安全優質的幼兒學習環境，因此訂定「教育部國民及學前教育署補助直轄市縣（市）政府充實及改善幼兒園教學環境設施設備作業要點」，110年度共補助769所公立幼兒園改善園內設施設備。

例如110年度獲補助的台中市國安國小附幼遊戲場改善案，打造富有色彩美學且具班級特色的遊戲場，並設有各式攀爬遊戲設施，讓幼兒在攀爬過程鍛鍊肌耐力，增進身體協調性，並鼓勵幼兒與同儕相處、共享遊具設備。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，同樣獲得補助的南投縣溪南國小附幼遊戲場改善案，則將新設遊戲場與周邊樹木融為一體，讓遊戲場融入自然環境，並設置多元的遊戲器材，如滑梯、圓木吊橋、攀岩設施等，讓幼童在遊玩過程中訓練協調性及抓握等能力，達到寓教於樂的目的。

國教署表示，為維護幼兒園安全及提供更優質的學習環境，讓孩子能在園內開心學習，將持續鼓勵公立幼兒園申請充實改善及幼兒園教學環境設施設備經費，希望透過學校巧思，營造優質的學習環境，點亮孩子的教育之路。（編輯：管中維）1110509

南投縣溪南國小附幼獲教育部補助改善遊戲場，將新設遊戲場融入周邊樹木，並設置多元的遊戲器材。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 111年5月9日
南投縣溪南國小附幼獲教育部補助改善遊戲場，將新設遊戲場融入周邊樹木，並設置多元的遊戲器材。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 111年5月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族