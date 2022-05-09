立委質疑快篩試劑價格 公平會：查無聯合行為

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（中央社記者范正祥台北9日電）國內疫情延燒，快篩試劑需求量大增，立委質疑快篩試劑市場價格，廠商有無涉及聯合行為。對此，公平會主委李鎂今天在立法院答詢表示，公平會自去年就已立案調查，至今查無聯合行為事證。

立法院經濟委員會今天審查公平交易法部分條文修正草案，李鎂列席並備質詢。

國民黨立委孔文吉質詢，現在快篩試劑單劑價格大約新台幣175元至230元左右，是國外售價的兩倍多，價格不合理，是否涉及聯合行為，廠商有沒有哄抬價格。

李鎂指出，快篩試劑於去年開放進口時，公平會就已有立案調查，不論是本國製造的快篩試劑或國外進口，包括數量與成本，還有各種資料，都有進行一些了解。

公平會重申，關於快篩試劑，自去年立案調查至今，廠商進口數量、規格、價格都有差異，調查結果沒有聯合行為事證；目前快篩試劑價格，公平會持續觀察中。

李鎂說，公平會注意快篩試劑價格變動，廠商如有勾結哄抬，公平會會做處理。

台灣民眾黨立委高虹安質詢時也反映，民眾關切快篩試劑價格是否合理。對此，李鎂表示，公平會會繼續觀察，因為快篩試劑價格一直在波動。她也允諾立委，關於快篩試劑價格差幅的情形，公平會調查整理一個段落之後可以向立委說明。

李鎂回應國民黨立委楊瓊瓔質詢表示，公平會自去年就已密切觀察並立案調查快篩試劑價格，後續也會繼續掌握情況。楊瓊瓔說，很歡喜聽到李鎂這麼說，但目前快篩試劑量能充分不足，許多民眾排隊仍很難買到實名制快篩試劑，所以還是要從各面向管控，絕對不能讓哄抬價格、發國難財的情形發生。（編輯：蘇志宗）1110509