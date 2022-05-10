民團助漢生病患家屬在日獲補償 盼台尊敬樂生人權

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（中央社記者郭建伸台北10日電）日本2019年通過漢生病家屬補償法，陸續共有8名台灣病患家屬獲得補償。樂生保留自救會等民間團體今天舉行跨國連線記者會，呼籲政府正視高齡樂生院民的在地療養權利，並尊敬樂生院的漢生病人權歷史。

樂生保留自救會、IDEA Taiwan、青年樂生聯盟、台灣律師團與台灣人權促進會今天偕日本與韓國的漢生病患家屬、律師團，在立法院舉行跨國連線記者會。

樂生保留自救會會長李添培表示，對比日本政府的重視，台灣政府應反省，「漢生病病患人權補償條例」明定對患者的道歉與照顧是否落實，政府也應兼顧文資修繕與院民安居，恢復樂生院入口完整意象。

李添培表示，能夠做到這些，才能真正讓漢生病患的生命苦痛，成為台灣，甚至世界人權史上的永恆教訓。

台灣律師團代表陳孟秀指出，期盼台灣國會能向日本國會看齊，看見錯誤隔離政策不僅影響漢生病患，還有其家屬，認為台灣政府應比照日本經驗制定漢生病病患家屬補償規定。

台灣病患家屬代表、院民張文賓的後代王雅慧表示，感謝所有為此奔走的人士，他的家人終於得到補償，這是最大的欣慰。

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日本律師團團長德田靖之表示，日本政府透過補償形式，彌補日本統治時期的錯誤政策所造成的共通受害，這對於日、台、韓三國之間加深友好關係具有極大的意義，盼本次請求補償，能幫助解決台灣漢生病問題。

韓國家屬補償訴訟原告團姜善奉表示，他的父親因患病被警察強制帶到小鹿島，能感受到他父母親那一代的痛苦與歧視一直存在，盼這些既有事實如今都能被承認。（編輯：蘇龍麒）1110510