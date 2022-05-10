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疫情升溫 成大籲學生不必害怕到校上課

2022/5/10 12:24
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（中央社記者張榮祥台南10日電）COVID-19疫情升溫，成功大學主管昨天在線上直播座談會宣稱「成大沒有遠距教學，守住台南疫情」，引起學生議論；成大今天呼籲學生不必害怕到校上課，實體上課有學習效果。

成功大學昨天舉辦校長蘇慧貞和學生線上直播座談會，學生反映當下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，學校實體上課對師生造成不安，希望校方尊重學生意見，改採遠距教學。

未料校方主管在會中宣稱「成大沒有全面遠距，沒讓學生亂跑，守住台南疫情」、「可能要讓學生簽切結書，一旦遠距才不會到處亂跑」，結果引爆學生怒火，在Dcard社群引發討論，批評校方「把學生說的太不堪了吧」、「是打算犧牲學生來成就台灣」。

面對學生議論，成大今天發布新聞稿指出，成大未採全面遠距教學，最主要原因是目前成大130多名確診學生，沒有人是在課堂染疫，而是在社團或社區活動（脫下口罩吃飯、唱歌跳舞、聊天等超過15分鐘）時染疫的，顯示課堂教室內沒有傳播鏈，只要載口罩做好防疫措施，不必害怕到校上課，實體上課也有學習效果。

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成大副校長李俊璋說，大學具有社會責任，成大有2萬2000名學生，加上教職員工則達3萬人，理應考量如何避免影響社區乃至整個台南市，他在座談會中也舉美國為例，華盛頓大學全校遠距教學後，所在地西雅圖爆發嚴重疫情，確診人數是全美各地最多的，研究顯示可能和遠距教學有關。

李俊璋說：「守好成大也是守護台南」，成大綜合考量，決定採取實體+線上的課程方式，並依多樣性課程差異，開放師生共同討論決定採實體或遠距課程，以達到減災防疫目標。（編輯：卞金峰）1110510

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