宜蘭新增確診首破千 縣府呼籲未打疫苗者速接種

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）宜蘭縣政府今天表示，縣內新增1279名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，新增染疫人數首度破千，呼籲尚未施打疫苗的民眾盡快接種。

縣府發布新聞稿表示，宜蘭縣6至11歲學童接種莫德納疫苗，從昨天起於3所國小開打，共有137名學生完成接種，目前沒有接獲施打後的不良反應。縣府已完成相關規劃時程，未來2週將提供其他72所國小到校施打服務；至於正在停課中的學校也會陸續協調，提供服務。

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縣府衛生局呼籲，請家長留意孩子施打疫苗後的身體狀況，如有發燒、心悸或其他不舒服等情形，需立即就醫，且2週內避免劇烈運動；若有不適可請假在家休息，疫苗假至多可請3天，不列入缺席紀錄。

宜蘭市某身障機構今天發出聲明，已有8名員工及31名院生確診，皆為無症狀或輕症，目前採取分樓層居隔管控，避免交叉感染，並每天對每名院生監測健康，如有症狀馬上連繫醫師視訊診療，也會將院生狀況回報家屬，讓家屬放心。（編輯：張雅淨）1110510