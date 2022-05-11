孕婦38週確診 負壓隔離病房產下男嬰

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（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）新竹市一名懷孕38週孕婦日前確診，新竹國泰醫院收治在負壓隔離病房，未料住院2天就出現產兆，醫護人員穿上防護裝備為她接生，男嬰平安出生且未染疫。

新竹國泰綜合醫院在臉書Facebook粉絲專頁發文分享，一名懷孕38週的媽媽因感冒症狀發現自己確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），家中4歲的大兒子也發燒確診，上週到院隨即收治負壓隔離病房。

文中指出，原本院長、婦產科醫師曾英智希望讓媽媽能盡快恢復，返家等待孩子出生，未料住院後隔天晚間開始出現產兆，院方聯絡在家無症狀確診居家隔離的爸爸緊急入院協助照護大兒子。

院方表示，目前國內確診孕婦大多是剖腹產，以減少待產中的不確定風險，但曾英智評估，產婦並無「上呼吸道症狀」問題。

經曾英智與產婦討論後，因第1、2胎都是自然產，共同決定這胎也是自然產，隨後緊急聯絡產房、兒科醫護團隊集合在專責病房穿著防護裝備。

院方表示，曾英智去年就設想過這樣的狀況，因此在醫院自備了「頭燈」，用以取代手術燈光源，直到凌晨3時，孕婦在負壓隔離病房內產下男嬰。

院方表示，男嬰出生後由兒科醫師黃俊斌接手，將寶寶送到保溫箱中隔離，進行血氧、心跳監測及新生兒健康評估，讓人放心的是寶寶沒有染疫。

院方指出，上週末媽媽已帶著大兒子返家，繼續居家隔離，而男嬰則留在醫院，暫由新生兒觀察室的護理師們共同攜手照顧陪伴，等待爸媽哥哥們康復後，再共同迎接一家團圓。（編輯：方沛清）1110511

新竹市一名懷孕38週孕婦日前確診，收治在新竹國泰醫院負壓隔離病房，未料住院2天就出現產兆，醫護人員穿上防護裝備為她接生，男嬰平安出生且未染疫。（新竹國泰醫院提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年5月11日

新竹市一名懷孕38週的孕婦日前確診，未料住院後隔天晚間開始出現產兆，新竹國泰綜合醫院婦產科醫師曾英智（圖）穿上防護裝備，並自備「頭燈」代替手術燈光源，進入負壓隔離病房為她接生。（新竹國泰醫院提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年5月11日