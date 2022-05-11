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學生因防疫假補考 成績以實得分數計算

2022/5/11 12:12
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（中央社記者陳至中台北11日電）教育部今天表示，學生如果因「防疫假」錯過了期中考等定期評量，應給予補考，且成績以「實得分數」計算，也可以彈性多元方式評量。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部8日起取消原「全校1/3或10班以上班級有確診者或密切接觸者，得實施全校暫停實體課程」規定，改以「確診個案」為核心，讓與確診者互動密切的學生請防疫假。

教育部國民及學前教育署10日發函各級學校，進一步說明學生請防疫假時，如果正好遇到學校定期評量時間，可「補行評量」，且成績以實得分數計算，不要打折、給予差別分數。

教育部也指出，學校原規劃的定期評量有實施困難時，可循校內行政程序，透過各學科教學研究會、課程發展委員會討論，調整期中考次數或改採其他多元評量方式，也可調整占分比率。

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教育部在日前發布的「全國高級中等以下學校學生居家線上學習參考指引」也規定，對於線上學習的學生，可以彈性多元方式進行評量，例如用數位學習平台指派練習題，或請學生上傳專題、作文、音檔作品等。

教育部也希望學校幫忙呼籲，學生線上學習時，應盡量待在家中，不要外出，並監測自己的健康狀況。弱勢家庭子女家裡缺乏設備，或是父母是醫護人員，學校應優先安排到校照顧。（編輯：張芷瑄）1110511

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