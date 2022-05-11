疫情快速變化 成大公布全面線上教學範圍與原則

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（中央社記者張榮祥台南11日電）COVID-19疫情快速變化，面對學生會要求線上教學，成功大學今天公布全面線上教學原則，以課程、校區及全校作為區分範圍，在此原則前提下，成大仍維持實體上課和線上教學並行。

成功大學人員告訴中央社記者，目前成大仍是實體上課及線上教學並行，但成大回應學生會要求線上教學，經由校方防疫小組討論，今天公布相關規範。

成大副校長暨防疫小組召集人李俊璋表示，成大在減災防疫精神下，考量維持學生學習權益及效益，持續採用多元（含實體及線上）學習措施，且因應疫情程度實施全面線上教學的範圍與原則，訂定校內師生分課程、分校區及全校實施全面線上教學範圍與原則。

成大發布新聞稿說明學校全面線上教學的規範：一、單一校區、單一課程於課堂上同時出現2名以上老師或學生染疫（48小時內）且無其他接觸時，停止實體課程2週，採全面線上教學，修習課程學生停止到校，修習其他課程全採線上上課。

二、單一校區2門課程於課堂上同時出現2名以上老師或學生染疫（48小時內）且無其他接觸時，校區停止所有實體課程2週，採全面線上教學。修習此校區課程學生停止到校，修習其他課程全採線上上課。

三、2個以上校區同時停止所有實體課程2週、採全面線上教學時，全校所有實體課程停止2週，採全面線上上課。

校方表示，調整為線上教學的教師，有義務協助學生維持學習進度，並錄製線上課程供學生補救學習；教務處將從寬並尊重教師考量學生個案或特定需求情況，以各種彈性方式支持或協助學生學習及評量。

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成功大學9日舉辦校長蘇慧貞和學生線上直播座談會，學生會反映當下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，學校實體上課對師生造成不安，希望校方尊重學生意見，改採線上教學。

未料，校方主管在會中宣稱「成大沒有全面遠距，沒讓學生亂跑，守住台南疫情」、「可能要讓學生簽切結書，一旦遠距才不會到處亂跑」，結果引爆學生怒火，在Dcard社群引發討論，批評校方「把學生說的太不堪了吧」、「是打算犧牲學生來成就台灣」。成大昨天呼籲學生不必害怕到校上課，實體上課有學習效果。（編輯：卞金峰）1110511