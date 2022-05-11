台商回流用地 台南新市產業園區過環評

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（中央社記者張雄風台北11日電）台南新市產業園區環評案今天於環評大會審查，環委建議當園區廠商進駐率達65%時，啟動本園區廢棄物處理設施規劃，開發單位承諾辦理，本案建議補充修正後通過大會審查。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第419次會議，審查「新市產業園區設置計畫案環境影響說明書」。

本案為因應台商回流中南部優先開發5大園區之一。開發單位表示，園區位於台南新市都市計畫區東南側非都市土地，主要為台糖番仔寮農場，計畫面積約69公頃；根據潛在廠商需求調查，預估在地廠商40家、台商回台業者9家。

經濟部原本為規避開發面積達100公頃以上時必須進入較嚴格的第2階段環境影響評估規定，技巧性縮減園區面積至98.5公頃。環評委員認為開發地處台糖優質農地，對於環境有重大影響之虞，去年建議進入二階環評。

經濟部今年初重擬計畫送審，縮減開發範圍至約69公頃，以公有及國營事業土地、台糖土地為大宗；再經2次小組會議，確認引進產業類別、補充溫室氣體減量及生態保育內容、鄰近農地監測項目、事業廢棄物處理處置等，今天再次闖關環評大會。

環委今天建議，當園區廠商進駐率達65%時，啟動本園區廢棄物處理設施規劃，開發單位承諾遵照辦理。本案建議補充修正後通過。

根據報告，台商回流產業包含金屬製品製造業、電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業。（編輯：謝雅竹）1110511