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縣市疫情16/279

宜蘭4醫院開設防疫診 兒科老人患者優先

2022/5/11 16:18（5/12 01:17 更新）
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宜蘭縣政府11日表示，即日起縣內4家醫院開設防疫診，服務快篩或PCR陽性且有就醫需求民眾，並以兒科及80歲以上長者為優先對象。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年5月11日
宜蘭縣政府11日表示，即日起縣內4家醫院開設防疫診，服務快篩或PCR陽性且有就醫需求民眾，並以兒科及80歲以上長者為優先對象。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年5月11日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）宜蘭縣政府今天表示，即日起縣內4家醫院開設防疫診，服務快篩或PCR陽性且有就醫需求民眾，並以兒科或80歲以上老人患者優先。

縣府發布新聞稿表示，中央今天宣布宜蘭縣新增979名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中確診學生數共224人、教職員工16人，感染源主要是家人帶回，非校園群聚，請民眾回家前務必洗手消毒。

縣府與醫療團隊已開始到各國小施打6歲至11歲莫德納疫苗，籲請家長評估孩子的身體狀況再決定是否施打疫苗，及早接種疫苗可提高保護力。

縣府指出，國立陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院、宜蘭仁愛醫院，即日起陸續開設防疫診，服務快篩或PCR陽性且有就醫需求的民眾，並以兒科患者優先看診。另外，羅東博愛醫院、羅東聖母醫院及宜蘭仁愛醫院增加80歲以上長者也可優先看診。（編輯：李錫璋）1110511

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