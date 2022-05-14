山區雨勢增 台20線勤和至復興段晚間8時起封閉

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）今年首波梅雨來襲，午後高雄山區雨勢漸增，公路總局考量夜間視線不佳，且玉穗溪上游持續降雨，恐影響明霸克露橋通行安全，宣布晚間8時起預警性封閉台20線勤和至復興路段。

中央氣象局預報，今年首波梅雨來襲，高雄山區14日至16日將持續有豪雨等級以上降雨發生。

今天午後高雄山區雨勢明顯，玉穗溪上游持續降雨，公路總局考量夜間視線不佳及臨河側通行安全，公告台20線93到98.7公里處（勤和至復興路段）預計晚間8時起預警性封閉。

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公路總局第三養護工程處傍晚新聞稿說明，因現場守視人員回報上游持續降雨，玉穗溪水文狀態目前不穩定，且上游土石崩坍淤積嚴重，如有連續降雨、上游土石含水量達到飽和，恐誘發土石流，沖毀明霸克露橋路段，因此採取預警性封閉，預計5月16日下午17點開放通行。

甲仙工務段長陳正偉告訴中央社記者，下午過後山區雨勢有加大趨勢，南橫沿線有零星落石情況，已即時排除，不過為了用路人安全，上午起已封閉路段。也加派搶修機具進駐待命，並由保全人員守視警戒，將視氣象情資、科技災害監測資料及現場守視人員的回報綜合判斷，滾動調整開放時間。（編輯：黃世雅）1110514