40多歲女子頻聞焦臭味自認染疫 竟是癲癇作怪

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書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓（圖）表示，台灣平均每200人就有1人罹患癲癇，造成癲癇的原因很多，包括頭部外傷、腦部感染、腦中風、腦瘤及遺傳性疾病等，只要規律服藥都能獲得控制。（書田診所提供）中央社記者張茗喧傳真 111年5月17日

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（中央社記者張茗喧台北17日電）40多歲上班族女子日前頻頻聞到橡膠燒焦怪異臭味，但旁人都沒有聞到，一度擔心感染COVID-19導致嗅味覺異常，快篩陰性後，隔天出現手腳抽搐，就醫才發現是癲癇作怪。

收治個案的書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓今天發布新聞稿分享這名個案，根據研究，台灣平均每200人就有1人罹患癲癇，造成癲癇的原因很多，包括頭部外傷、腦部感染、腦中風、腦瘤及遺傳性疾病等。

黃啟訓說，癲癇發作的主要原因來自腦部異常放電，發作時會造成突發性動作、感覺或認知改變，依放電部位不同、出現症狀也不同，除了一般人熟知的全身或局部抽搐外，也可能有突發性失神、看到怪異閃光、聽到奇怪聲音、感到莫名害怕等奇怪症狀。

黃啟訓指出，這名上班族女子過去曾因嚴重車禍導致頭部外傷，經安排腦波檢查，左側腦部有異常癲癇放電現象，核磁共振檢查可見左側大腦顳葉有陳舊受傷痕跡，導致不斷聞到怪異臭味，經藥物治療後，症狀已好轉。

癲癇並非不治之症，黃啟訓表示，癲癇病患只要盡早治療並配合醫師指示規律服藥，大部分都可獲得良好控制，若連續控制3年都沒有發作，有些病人甚至可以痊癒、停藥。

黃啟訓提醒，癲癇患者千萬不要忌疾諱醫，只要配合醫師囑咐規律服藥，不但可以得到良好控制，甚至還有機會痊癒。（編輯：方沛清）1110517