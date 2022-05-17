鏡電視公開調查報告 翁秀琪：本業認知不同所致

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（中央社記者王心妤台北17日電）鏡電視外部公評人翁秀琪公布「鏡電視前經營團隊是否有干預新聞自由」報告。翁秀琪指鏡電視不同單位對本業有不同認知，導致未達成共識，應建立流程並增強員工對置入新聞警覺。

鏡電視前董事長陳建平今年3月遭撤換，當時有媒體指涉陳建平是因干涉新聞遭解職。外部公評人、傳播界學者翁秀琪對此首波訪談，包括鏡電視前董座陳建平、前董事長特助張寒青、法務長、財務長、新聞部副總、營銷事業部副總、新聞部各中心總監及製作人等14人，前總經理李玉佩以家中有要事不便接受訪談。

翁秀琪在報告對於5點新聞置入和業務干擾進行調查，首點是新聞部多名主管一直不同意調度記者和編輯配合營銷事業部的需求；第2點為經營團隊是否默許或鼓勵營銷事業部要求新聞部執行業務專案工作；第3點為新聞「一源多用」爭議；第4點則是經營團隊有否延遲簽署「鏡電視新聞台編輯室公約」；第5點為關係人是否有交易問題。

翁秀琪認為，雖然爭議時，鏡電視尚未簽署「編輯室公約」，但訪談部分事件因雙方認知差距產生，但部分關係人在跨部門會議接觸中的確有違反「編輯室公約」不刊登置入性行銷及業編分離原則的疑慮，而「編輯室公約」中的編業分離原則，調查中發現是因經營團隊、業務單位和新聞部對於「本業」認知不同。

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翁秀琪也指出時任董事長在訪談中都用自己認知角度出發，也多次表示重視法遵，強調不應該違背對於NCC的承諾。總結相關人員說法，翁秀琪認為時任董事長可能因專業背景不同，在某些觀念與新聞從業者在新聞專業自主的理解產生落差。

翁秀琪對於媒體高層能不能干預新聞，是否能提供新聞線索，以及干預或單純提供線索界線為何。翁秀琪同時訪談12名資深媒體人或傳播相關科系大學教師及研究員，她認為，首點應建立「獨家新聞」定義和此類新聞向上報准的SOP流程；第2點是建立最容易產生置入疑慮的消費新聞採訪準則；第3點是強化新聞部及編播中心對新聞置入的警覺，並於排播系統建立警示流程。（編輯：張芷瑄）1110517