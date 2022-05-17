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旺宏科學獎報名開跑 總獎金近500萬元

2022/5/17 12:38
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（中央社記者許秩維台北17日電）旺宏教育基金會今天表示，第21屆旺宏科學獎自即日起至5月31日受理報名，總獎金近新台幣500萬元，鼓勵對科學專題實作有興趣的高中職學生踴躍參加。

旺宏教育基金會今天發布新聞稿指出，旺宏科學獎被稱為台灣「高中諾貝爾獎」，2002年舉辦第1屆旺宏科學獎，至今逾2萬名師生參賽，累積頒發逾9800萬元獎學金。

雖然國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，但秉持讓學生創新學習不中斷的精神，旺宏基金會提到，今年仍持續舉辦旺宏科學獎，並邀請中央研究院副院長周美吟擔任召集人，入圍決賽的學生可獲得5名科學獎召集委員聯合具名的推薦信函和專業的審查建議。

擔任旺宏科學獎召集委員多年的中正大學校長馮展華表示，大學端最希望網羅的是具有獨立想法的人才，若能透過參與科學競賽，展現觀察問題的能力及創意，相信大學都會想吸收這種人才。

第21屆旺宏科學獎自即日起至5月31日受理報名，提供近500萬元的總獎金，獲獎名額更高達100名，其中額度最高的旺宏獎獎金更達新台幣48萬元。（編輯：張芷瑄）1110517

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