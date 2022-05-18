代理教師未給足12個月薪資 全教總籲監院糾正

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（中央社記者陳至中台北18日電）全教總今天指出，多數縣市未給足代理教師12個月薪資，呼籲監察院糾正，也期盼教育部揚棄造成過多代理教師的補助要點，提升正式員額編制，「還給這個世代應有的職缺」。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天在台北召開記者會，理事長侯俊良指出，多數縣市仍沒給代理教師「完整聘期」，扣除暑假只給10到11個月薪水，形成中小學教育圈的陋習。

全教總文宣部主任羅德水表示，教育最需要「穩定」，代理教師卻因為聘期、薪資原因，長期處於不穩定狀態；國中小約8成的代理教師有教師證，在學校做的事幾乎跟正式教師一樣，待遇不該低一等。

全教總呼籲各縣市給與代理師完整聘期，將向監察院陳情，希望監察委員提出糾正；同時也呼籲教育部立即揚棄過多代理教師的補助要點，下學年度起就將學校真實需求的教師人力提升到員額編制準則中。

今天全教總記者會上，包括民進黨立委范雲、張廖萬堅、林宜瑾等人都出席聲援。范雲指出，教育部補助下，每名代理教師應都可拿到12個月薪水，但縣市挪用經費，導致代理教師遭到剝削。

羅德水表示，不給足完整聘期的地方政府，應清楚說明這筆錢挪用到哪裡。他並說保障代理教師基本權益，是遲到的正義，現在啟動只能算「補課」，如果繼續視而不見，就是「麻木不仁」。

中央社記者詢問教育部國民及學前教育署，截至中午12時20分為止，尚未收到回應。（編輯：陳仁華）1110518