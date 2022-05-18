退伍女軍人抱回威力彩頭獎3.8億 捐3500萬做公益

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（中央社記者張璦台北18日電）4月25日開獎的威力彩頭獎金額達新台幣9.5億元，2注頭獎獎落南投縣埔里以及台北市北投區；台彩今天表示，北投區幸運兒為60歲已婚退伍女軍人，平時有買彩券習慣，過去曾中2000元，如今稅後抱回3.8億元，並捐出3500萬元做公益。

頭獎金額達9.5億元的第111033期威力彩日前開獎，第一區中獎號碼為36、02、26、25、38、03，第二區中獎號碼為01號；派彩結果，頭獎2注中獎，每注各得約4.75億元，分別由南投縣埔里鎮中山路三段164號的鑫來旺彩券行，以及台北市北投區光明路132之7號的財神一路發彩券行開出。

台彩董事暨發言人黃志宜今天表示，北投區中獎人已現身領獎，是一名年約60歲的已婚女性，為退伍多年的職業軍人；這名中獎人購買彩券習慣已達10多年，平均每週兩次、每次約花1000元，多於下午時段在住家附近彩券行購買，過去曾中過約2000元獎金。

黃志宜說，當彩券頭獎累計金額相當高時，這名中獎人會加碼、包牌購買，這次共花2000元，包含電腦選號一張、自選一張且採第二區包牌，另額外購買4注自選，都是隨機選擇，並無參考身分證字號或手機號碼，其中一張自選中頭獎，稅後抱回3.8億元。

黃志宜指出，中獎人是透過手機網路新聞看開獎資訊，才得知自己獲財神爺眷顧，當下非常意外、興奮，她經常小額捐款給社福團體，並認為是平常做好事有福報，加上祖先保佑，才讓她中了頭獎，兌獎前更把彩券放在神桌牌位下。

黃志宜說，中獎人因太過興奮失眠2個晚上，直到由長子、長女陪同領獎後，才得以安心入眠；她打算用這筆錢為子女買房置產，疫情後帶全家人環遊世界、首選之地是杜拜，此外，也將為家人規劃儲蓄險和終身險。

同時，這名中獎人捐出3500萬元至中國信託慈善基金會做公益，包含指定捐1000萬元到台北市政府社會局、2000萬元至新北市政府社會局，同時，也包了36萬元紅包給彩券行分享喜悅。

黃志宜形容，這名中獎人為一般身材、皮膚白，外型是柳眉、雙眼皮、高鼻子、小嘴巴、橢圓臉，雙子座，生肖屬鼠。（編輯：潘羿菁）1110518