避免教甄再度停辦 教育部要求縣市備防疫配套

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（中央社記者陳至中台北18日電）去年受到COVID-19疫情影響，許多縣市停辦教師甄選，讓尋覓正式教職的儲備教師苦不堪言。教育部今年要求各地方政府備好防疫配套，避免再度停辦。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情延燒，去年（民國110年）許多縣市停辦教師甄試，人力難以增補，連帶影響教育部提高正式教師員額的政策。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天上午召開記者會，呼籲教育部立即揚棄造成過多代理教師的補助要點，下學年度起就將學校真實需求的教師人力提升到員額編制準則中，「還給這個世代應有的教師職缺。」

教育部今天晚間以文字回應中央社提問指出，為確保教育現場穩定性，已於101學年度起，逐年提高教師員額編制，國小預計達到每班1.65人，國中則是2.2人。

教育部表示，今年3月到5月間，已逐一邀請各縣市代表研商，希望能改善公立國中小員額控留的問題，要求縣市要「逐校」檢視。如果員額控留超過8%，將納入考核項目，影響中央對縣市政府的一般教育補助款。

去年縣市停辦教甄，影響教師的新陳代謝，教育部要求縣市政府依照中央流行疫情指揮中心相關規定，為今年度的教師甄選擬好防疫配套措施，避免再停辦。

由教育部舉辦的111學年度公立高中職全國教甄，已於5月14日舉辦，除確診者不能應考外，其餘共有36人處於居家隔離等狀況，被安排到13間隔離試場應試。（編輯：陳政偉）1110518