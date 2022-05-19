台灣高鐵自製轉向架測試設備 獲歐盟安全認證

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）台灣高鐵公司與工業技術研究院合作，日前完成「轉向架走行測試設備」的自主開發及生產製造，並通過歐盟「產品安全認證」。

台灣高鐵今天發布新聞稿，說明自主開發及生產製造「轉向架走行測試設備」（Bogie Running Tester, BRT），是台灣高鐵再次運用過去營運、維修經驗提出設計概念，經工研院結合國內軟、硬體廠商，歷時3年所打造的重要維修設備，整體國產化比率高達99.66%。

台灣高鐵說，BRT測試設備順利完成，使台灣成為全球少數具備BRT製造實力的國家，充分證明台灣軌道工業技術實力精良，這項設備已通過嚴格的歐盟「產品安全認證」（Conformite Europeenne, CE），未來將以台灣高鐵的使用實績結合工研院技術，行銷國際。

台灣高鐵介紹，轉向架（Bogie）是高鐵列車的重要設備，直接承載車體重量、引導列車沿軌道運行並可減緩列車行駛時造成的震動；BRT用途是在高鐵列車完成「轉向架檢修」（Bogie Inspection, BI）及「全面性檢修（大修）」（General Inspection, GI）後，可先在維修廠房內以BRT模擬轉向架在時速300公里情境下運轉狀況，測試並確認維修品質及安全性。

台灣高鐵自2017年8月24日舉辦「台灣軌道工業本土化商機說明會」起，明確訂定「維修物料本土化」5年倍增的政策目標，規劃將採購本土維修物料占比，自當時的15%逐年提升，預計2022年底可達30%。

台灣高鐵統計，至今年3月底，高鐵本土化維修物料採購占比為35.1%，預估至今年底達36.2%，整體達標率較2017年訂的目標值超過2成。（編輯：管中維）1110519