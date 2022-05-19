高苑科大校長控立委堂弟名列董事 董事會：子虛烏有

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高苑科大校長趙必孝今天指控新董事會中有某立委堂弟列名，質疑政治力介入辦學。對此，董事會澄清，相關指控完全是子虛烏有的事情，不知道為何會有這個指控。

高苑科技大學昨天發布新聞稿指控董事會施壓全校停招，希望總統蔡英文、教育部長潘文忠幫忙維護3000多名教職員及學生受教權、工作權。趙必孝今天上午召開記者會進一步說明，董事會中有立委堂弟列名，進而透過政治力介入學校辦學。

對此，董事會下午接受中央社記者電訪回應，關於某立委堂弟名列董事會部分，完全是子虛烏有的事情，不知道為何會有這個指控。

針對趙必孝控訴校方不配合停招致專輔改善計畫不通過，董事會也澄清，先前已發文校方5月7日前需要審查改善計畫，但校方卻遲至10日才提出，逼得董事長11日連夜審查，事後也給了很多意見，都記錄在會議紀錄。

不過，校方卻在審查通過前就直接報教育部，董事會才只好向教育部反映校方未通過審查，但雙方後續也沒再協調，校方就擅自開記者會提出多項指控，「校方沒照規定來就捅我們」。

趙必孝上午接受媒體聯訪表示，新董事會成員中有政治人物親友，校方因財務問題跟少子化原已被教育部監管3年，去年底更被要求捐資新台幣1億5000萬元，但新董事會卻毫無捐資，就在今年1月12日取得全數15席董事席次，質疑有政治力介入。

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他指出，教育部原限定要在1個月內完成捐資，但董事會協調後卻改成1年內分3期挹注；董事會後續3月14日未完成第1期捐資，且已被檢舉不當干預校務，但教育部竟未開罰董事會。直到董事會4月底再度在立法院辦公室協議，改以信託基金分3期挹注，專款專用，除導致董事長掌印只負責人事支出，更創全國首例破壞大學自治跟校務財務自主。

趙必孝直指，新董事會2月26日接手後，3月2日第一次董事會即宣布停招五專生，3月11日更告訴人事主任全校停招，同月28日決議全校停招轉型長照社服機構。5月11日更因學校不配合停招，致專輔改善計畫不通過，已經非常明顯違反私校法25條。（編輯：謝雅竹）1110519