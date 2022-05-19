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教育部加發60萬劑快篩 學生確診累計逾11萬例

2022/5/19 18:55
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（中央社記者陳至中台北19日電）國內COVID-19疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生統計，新增8570例，累計突破11萬例。教育部今天也宣布將於20日追加60萬劑快篩到縣市、學校，累積已配發210萬劑次。

根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診統計案例表，自民國111年1月1日到111年5月19日下午5時30分為止，共11萬6337名學生染疫，其中11萬5758例是本土案例（較昨天統計增8567例），579例是境外移入（較昨天統計增3例）。

另外，教育部截至今天下午3時統計，全國共360校全校暫停實體課程，1868校部分班級停課，全台22縣市都有學校停課。

教育部今天傍晚發出新聞稿指出，為提供各級學校防疫資源，已再爭取60萬劑公費快篩，將於20日起配發到縣市。目前包括5月2日、4日、10日、16日等數輪配發，已累計達210萬劑次。

教育部新聞稿也提到，各級學校教職員投入大量心力在防疫上，已在研擬相關獎勵機制，提供第一線人員更多支持。（編輯：陳政偉）1110519

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