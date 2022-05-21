台科大校長勉畢業生終身學習 東奧金牌影片獻祝福

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（中央社記者許秩維台北21日電）台灣科技大學今天舉行畢業典禮，校長顏家鈺勉勵畢業生用所學和智慧來克服多變挑戰，並終身學習；東奧羽球金牌王齊麟與李洋、舉重金牌郭婞淳也錄製影片祝福台科大畢業生。

台科大發布新聞稿指出，今年有逾3000名畢業生，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍嚴峻，但在符合防疫規範下，台科大今天仍舉辦實體畢業典禮，開放畢業生及授證代表家長入場，並同步開放線上觀禮。

顏家鈺提到，在疫情時代，各項變革也更多，畢業生未來面臨挑戰時，需運用所學和智慧，以及堅強的意志來克服，期許學生畢業後仍保有終身學習的態度，藉著深入了解，獨立且批判性思考，來解決問題進而提出問題，創造自己的價值。

東京奧運羽球男雙金牌組合王齊麟與李洋，也為台科大畢業生錄製影片，勉勵畢業生邁入人生的另一個階段時，能像「麟洋」一樣，雖然東奧奪金，但仍為下一個比賽而努力，兩人還送上「聖杯」的動作，祝福畢業生的未來像聖杯一樣，前程似錦、前途無量，成為人生勝利組。

東京奧運舉重金牌選手郭婞淳也透過影片，向台科大畢業生傳達祝福。她表示，踏入社會後會面對很多困境、挫折與挑戰，當下不要憂鬱也不要害怕，要選擇勇敢面對，「相信所有的挫折都是最好的安排」，希望大家面對所有挑戰時，都能和她一樣充滿力量。

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打造北投圖書館、台江國家公園、花博新生3館的九典聯合建築師事務所主持人郭英釗也受邀擔任台科大畢業典禮貴賓。

郭英釗勉勵畢業生選擇做快樂的事，做自己喜歡的事情和工作是最重要的；其次要學會面對失敗，才不會讓自己感到害怕和裹足不前；最後要了解這世界的美，對這個世界的理解，應回歸到最簡單的事情上，能去體認和欣賞，這樣不管從事什麼工作，自己的價值也才會呈現。（編輯：管中維）1110521