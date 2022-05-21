時隔26年 成大學位服改版亮相

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成功大學學位服重新改版，21日在畢業典禮亮相，校方認為成大正邁向百年新篇章，新版學位服將重塑成大品牌形象、引領國際化，凝聚勇氣航向未來旅程。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月21日

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（中央社記者張榮祥台南21日電）時隔26年，成功大學學位服重新改版，今天在成大畢業典禮亮相，以「成大紅」為主，再輔以各學院院色，重塑成大品牌形象。

成大今天在光復校區中正堂舉辦畢業典禮，新版學位服同時亮相，校方認為成大正邁向百年新篇章，新版學位服將重塑成大品牌形象、引領國際化，凝聚勇氣航向未來旅程。

成大發布新聞稿指出，成大新版學位服以「成大紅」為主、各學院院色為輔，進行識別規劃與細部設計，以俐落線條傳達「勤懇樸實、藏行顯光」校風，從學士服、碩士服到博士服上逐步疊加飽滿的「成大紅」，作為學術力的識別。

成大各學院與院色分別是文學院（白色）、理學院（金黃色）、工學院（橘色）、管理學院（銀灰色）、醫學院（綠色）、社科學院（紫色）、電資學院（寶藍色）、規設學院（香檳色）、生科學院（紅色）及運算學院（深紅色）。

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成大表示，新版學位服披肩採圓弧形式表現東方的圓融，更添獨特性；在披肩領口飾邊、衣服上胸章及披肩背面，根據各學院配有不同顏色。衣形比例上，側翼設計可拉長身形，讓學位服具有修身效果。抓褶位置的安排具視覺焦點，彰顯穩重與優雅的細部設計。胸前徽章為可拆卸式，除可讓畢業生帶回紀念外，也可由各學院發揮創意，自行設計學院的專屬徽章。

成大舊版學位服是1996年前校長吳京任內製作的，，新版學位服專案由校長蘇慧貞指示成大藝術中心推動；成大藝術中心表示，因新版學位服總量眾多且製作繁複，需耗時2年才能將全校數量更新完成，111年度及112年度畢業典禮主要由上台的成大師生穿著，預定113年度開放全校團體租借。（編輯：黃世雅）1110521