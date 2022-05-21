國中會考第1天結束 9生考試中快篩陽性

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（中央社記者陳至中台北21日電）國中教育會考第1天4節考試今天下午結束，受到疫情影響，教育部統計有9名考生考試中有症狀，經COVID-19快篩陽性，安排離開試場。

國中教育會考今天進行第1天考試，上午起4節依序考社會、數學、國文、寫作測驗。根據教育部公布的最新缺考統計，第4節寫作測驗共有3307名考生缺考，缺考率1.69%，和往年差異不大。

受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，共啟用586間第2類備用試場，供4648名考生應試。其中2032人為居家隔離、2人居家檢疫、2519人自主防疫、95人現場出現發燒或呼吸道症狀。

確診COVID-19（包括快篩陽性未經PCR採檢、採檢未獲結果）的考生，依規定不能參加今、明2天考試，需改參加6月4日、5日補考。教育部考前一刻統計為3328人，今天傍晚增為3337人。

教育部今天晚間透過文字向中央社解釋，上述增加的9人是在考試中有症狀，經快篩陽性而離開試場。

闈外辦公室主任王延煌稍早在解題說明會指出，其中1人是連江縣考生，上午第2節考完出現呼吸道症狀，家長擔心與COVID-19有關，主動要求試務單位快篩，快篩結果為陽性，立即由衛生單位安排救護車離開考場。

另1名台中考生因全家人確診，自己被匡列居家隔離，安排在第2類備用試場應試，上午第1節社會科考試時，出現劇烈嘔吐，快篩結果陽性。王延煌表示，考生已由教育局安排防疫巴士離場，試場也於當節完成清潔消毒。

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教育部指出，會考第1天整體應試情形良好，違規事件初步統計，最多的是「提前或逾時作答」有78件；「隨身放置非應試用品」47件。

上午社會科考試有1名考生被記列「在試場內取得或提供他人答案作弊事實明確」，王延煌解釋，監試人員發現該名考生有用手遮住頭的奇怪行徑，到旁瞭解確認有偷看，考生也承認看了部分答案。目前瞭解是考生個人行為，並非串連舞弊。按照規定，該科恐不予記列等級，考生如有疑義仍可提申訴。（編輯：黃世雅）1110521