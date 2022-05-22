北捷運量下跌調整離峰班距 板南線最長9.5分鐘

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）北捷運量因本土疫情嚴峻下跌，宣布明天起調整平日離峰及假日班距。平日除文湖線外，各線班距微幅增加15秒到1分鐘；假日的淡水信義線及板南線，部分時段班距約為9.5分鐘。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台北捷運公司統計，5月份首週平日運量約130多萬人次，第2週平日降到約120萬人次，第3週平日再減為約115萬人次，為因應運量變化及旅客乘車需求，調整平日離峰及假日列車班距，明天開始實施。

北捷表示，平日離峰時段，淡水信義線、板南線、中和新蘆線班距微幅增加15秒到30秒；松山新店線班距由5到7分鐘調整為約6到8分鐘，增加約1分鐘；環狀線班距由9分鐘調整為約10分鐘，增加約1分鐘；文湖線暫維持不變。

假日部分，北捷表示，淡水信義線及板南線的上午10時前及晚間8時後，班距由4.75分鐘調整為約9.5分鐘，其他時段維持不變；環狀線班距由9分鐘調整為約10分鐘；文湖線、松山新店線及中和新蘆線暫維持不變。

北捷指出，平日尖峰各路線班距均維持不變，其餘調整狀況將視實際搭乘旅客量機動加開班次，呼籲旅客搭乘時分散車廂及時段，並全程佩戴口罩，同時維持個人衛生好習慣，以維護健康。（編輯：李錫璋）1110522