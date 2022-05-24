輝瑞兒童疫苗施打存觀望 新北：尊重家長意願

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（中央社記者王鴻國新北24日電）民進黨議員李倩萍質詢指出，明起4校施打輝瑞兒童疫苗的意願約5成上下，顯示家長仍有恐懼觀望；新北市長侯友宜表示，尊重家長意願，連同莫德納，總意願可達6、7成。

侯友宜今天進行施政總質詢，新北市議會民進黨團副總召集人李倩萍指出，5至11歲學童將於5月25日開始施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞兒童疫苗，但從學校調查的數據來看，學童施打意願不高。

李倩萍表示，這4校分別是頭前國小54.3%、安和國小41.3%、新林國小69.8%、淡水國小56.7%，顯示家長對疫苗的副作用仍有疑虞及恐懼感，因此，最初仍選擇觀望不打，不希望因宣導不足造成學童未接種而發生感染的遺憾。

侯友宜表示，若加上莫德納疫苗，總施打意願為頭前國小60.59%、安和國小61.67%、新林國小69.86%、淡水國小74.47%。兩劑總施打意願可提高到6、7成。但仍會尊重家長的意願。

教育局表示，新北市接種輝瑞兒童疫苗校園專案將於5月25日啟動，預計接種學校包括頭前、安和、新林及淡水等國小，會讓家長有充分時間評估後才回報疫苗接種意願調查表。

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衛生局長陳潤秋也針對民進黨議員陳科名質疑醫療院所輝瑞兒童疫苗預約不到的問題表示，中央分批撥給輝瑞兒童疫苗，第1批只撥給4成，多已安排入校施打。

她表示，輝瑞兒童疫苗除了入校施打外，其他會盡量分到醫療院所，包括安排較晚施打學校的疫苗，也盡量先撥出來給醫療院所，只要收到中央撥發疫苗就會派出去，新北會向中央反映，希望剩餘6成的疫苗盡速撥發。（編輯：張銘坤）1110524