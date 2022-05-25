成大AI判讀快篩串聯「台南共照雲」 打造科技防疫

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（中央社記者張榮祥台南25日電）快篩陽性經醫師確認視同確診，預定最快26日全民適用，成功大學將AI判讀快篩試劑技術串聯台南市政府「台南共照雲@Line官方帳號」，擴大服務一般民眾，共同打造科技防疫網。

成大今天發布新聞稿指出，成大數位生活科技研發中心和防疫科學研究中心共同推出「快篩數位認證」，成大校內人員可在「KUAP APP」上傳試劑結果相片，利用AI人工智慧自動辨識技術，依不同廠牌COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗原快篩試劑型態和結果進行判讀，檢測陰性可取得快篩數位證明；陽性則啟動校內自動通報系統，安排進一步採檢確認。

一般民眾經政府判定為「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」三類對象，可透過註冊綁定「台南共照雲」確認身分及上傳快篩試劑相片，經AI判讀為陽性後，自動安排視訊看診，避免繁瑣流程；具AI誤判風險案例將自動進入專家覆核機制，以降低誤判機率。

成大校長蘇慧貞表示，此次開發技術不只讓校內各單位快速取得確診案例動向，更讓民眾準確有效率地獲取判定結果；若因回傳相片品質或快篩結果反應不明確，系統也將立即傳訊成大醫學院，以人工判讀。

成大數位生活科技研發中心主任莊坤達指出，過去在台南被匡列密集接觸者或居家隔離者，全倚賴公部門致電調查，導致電話滿線，人員應接不暇，在COVID-19確診數日益增加之際，更可能耽誤通報時間。

如今透過AI快篩數位認證，可輔助判讀快篩結果，給予立即回應，不只免除民眾等待結果的心理壓力，也能加速後續媒合視訊問診、派案關懷等流程。

莊坤達表示，為避免有心人士竄改快篩數位證明，分別以不同顏色區別，更設計防偽浮水印與顯示時間戳記，強調即時性，若證明超過時效則自動顯示失效，加強證明可信度。（編輯：郭諭儒）1110525