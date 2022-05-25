北市批中央「暗崁」疫情 陳建仁：想像力豐富

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）台北市政府日前批評總統蔡英文召開防疫會議卻沒有找雙北首長、質疑暗崁疫情。前副總統陳建仁今天說，當時會議是討論如何加強防疫、並非討論政治問題，「想像力豐富」。

北市府發言人陳智菡日前在臉書發文說，4月疫情再起時，蔡總統召集防疫會議，當時疫情較為緊張的雙北地區首長卻沒有受邀，批評蔡總統暗崁疫情、草菅人命。

對此，陳建仁今天接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪時，對陳智菡說法直言是「想像力豐富」，也對蔡總統被批評草菅人命感到非常難過。

陳建仁說，當時的會議是針對疫情發展進行專業討論、專家諮詢，討論面對Omicron病毒株時的應對防疫措施，因此會議結束後決定採取重症清零、輕症加強管理的方向，完全是專業討論防疫、經驗分享，不是在討論政治問題。

陳建仁也說，蔡總統從疫情最剛開始、國安會的高階會議時就對疫情很關注，後來也不眠不休的與各國聯繫、盼找到疫苗，在快篩不足情況下也很用心，「總統從來就沒有草菅人命」，這句話對總統來說是很大的污衊。

他強調，蔡總統很關心人民健康，對防疫也很努力，為什麼蔡總統曾被選為最有影響力政治家、讓世界變更好的國家領袖等，因為有蔡總統努力推動、指揮中心的努力，台灣防疫才可以這麼好，日經亞洲今年也針對疫情控制情形、疫苗接種、限制人民活動自由度等3指標排名，120個國家中台灣仍排名第一。

陳建仁說，所有防疫、跨部會協調，蔡總統都有跟行政院、指揮中心等溝通協調，不論是疫苗也好、口罩也好，蔡總統也常常打來詢問他的意見，蔡總統真的是為疫情控制花了很多時間，這樣講法對蔡總統很不公平。

陳建仁也提到，政治口水到某程度就夠了，還是希望大家合作處理疫情，應該感謝所有為疫情奉獻的防疫人員、關心自己家人症狀跟健康，有問題儘速就醫，大家攜手合作一定可以度過疫情難關。（編輯：張芷瑄）1110525