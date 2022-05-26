嘉市高中以下暫停實體課程 30日起遠距教學1週

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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）嘉義市政府教育處考量COVID-19疫情仍在高峰，今天宣布5月30日至6月5日嘉義市高中職、國中小及公幼（含附幼）持續遠距教學，國小開始校園集中施打疫苗，家長可陪同。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市5月23日至29日暫停實體課程，改採遠距教學1週。但由於目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍嚴峻，經評估，下週起持續線上教學至6月5日，各校仍需依既有課程計畫，實施課程與教學，保障學生學習進程。

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嘉義市教育處長林立生表示，家長若有照顧上的需求，學校、幼兒園需提供學生到校協助。授權各校彈性調整畢業考方式。國小妥善規劃疫苗施打作業流程。嘉義市轄內高中職學校得比照暫停實體課程，畢業典禮也由學校妥善處理。

林立生指出，學生居家遠距上課期間，學生上課如有設備需求，可向學校申請借用平板。非營利、準公共、私立幼兒園可自主決定暫停實體課程，但也必需考量家長需求，提供學童到校協助。補習班與課照中心建議改採線上學習，如有實體教學的需求，務必做好相關防疫工作。（編輯：黃世雅）1110526