更多編輯台推薦新聞：
賽前遭更改國名 台灣潛水好手用堅持換來各國認同
運動

賽前遭更改國名 台灣潛水好手用堅持換來各國認同

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》本土增逾8萬例快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

嘉市高中以下暫停實體課程 30日起遠距教學1週

2022/5/26 14:35（5/26 15:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）嘉義市政府教育處考量COVID-19疫情仍在高峰，今天宣布5月30日至6月5日嘉義市高中職、國中小及公幼（含附幼）持續遠距教學，國小開始校園集中施打疫苗，家長可陪同。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市5月23日至29日暫停實體課程，改採遠距教學1週。但由於目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍嚴峻，經評估，下週起持續線上教學至6月5日，各校仍需依既有課程計畫，實施課程與教學，保障學生學習進程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

嘉義市教育處長林立生表示，家長若有照顧上的需求，學校、幼兒園需提供學生到校協助。授權各校彈性調整畢業考方式。國小妥善規劃疫苗施打作業流程。嘉義市轄內高中職學校得比照暫停實體課程，畢業典禮也由學校妥善處理。

林立生指出，學生居家遠距上課期間，學生上課如有設備需求，可向學校申請借用平板。非營利、準公共、私立幼兒園可自主決定暫停實體課程，但也必需考量家長需求，提供學童到校協助。補習班與課照中心建議改採線上學習，如有實體教學的需求，務必做好相關防疫工作。（編輯：黃世雅）1110526

延伸閱讀
台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看【不斷更新】
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族