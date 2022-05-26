鋒面帶來降雨 台中德基水庫接近滿水位

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鋒面帶來降雨，位於台中市和平區的德基水庫26日上午蓄水率已達91%，水庫水位達1403.97公尺，僅差約4公尺就達滿水位。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月26日

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（中央社記者蘇木春台中26日電）鋒面帶來降雨，位於台中市和平區的德基水庫，今天蓄水率已接近滿水位，相較去年同期蓄水率僅1%。水利署表示，會盡量讓德基水庫蓄滿水，雖水情穩定，仍要提醒民眾注意防災。

受到鋒面影響，各地下起大雨，中央氣象局今天也持續針對17縣市發布大雨特報。中部地區去年同期正面臨乾旱問題，今年受惠連日梅雨鋒面，水情也較為穩定。

水利署副署長王藝峰接受中央社記者電話訪問時表示，目前全台的主要水庫，比去年同期多近9億噸的水量，水情相較去年是相當好，加上梅雨鋒面季節有準時，台灣也將進入豐水期，預估未來中部地區供水都是穩定無虞。

其中德基水庫依據水利署資料顯示，今天上午水位達1403.97公尺，僅差約4公尺就達滿水位。王藝峰說，因為有去年德基水庫的教訓，目前搭配水情變化，盡可能將德基水庫的水位蓄滿，希望未來台中地區的水情能夠穩定。

王藝峰指出，德基水庫今天上午7時的蓄水率是91%，但相較於去年只有1%。此外，德基水庫也是發電水庫，若降雨持續入流，有必要時也會放水，經過青山、谷關、天輪與馬鞍等電廠發電，每一滴水都會做多次的發電使用。

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雖然水情樂觀，但王藝峰也提醒，這一波降雨雖然雨勢時雨量不大，但多日綿綿細雨，也會造成道路積水與山區崩塌，呼籲民眾外出一定要注意水利署行動水情APP的淹水警示，以及水保局土石流警示與公路總局道路狀況，來避免危險。

台中市警察局和平分局告訴中央社記者，今天轄區內道路無災情傳出，仍呼籲民眾行經山區應注意道路狀況，小心駕駛。（編輯：謝雅竹）1110526