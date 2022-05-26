下班注意愈晚雨愈大 28日鋒面北抬天氣轉好北台灣上看31度

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（中央社記者余曉涵台北26日電）中央氣象局表示，受到鋒面影響，今天下午到明天將是降雨較為明顯的時間點，尤其中南部要注意短時強降雨；預計28日鋒面北抬，天氣才會逐漸轉好。

中央氣象局預報員官欣平今天在下午的氣象預報直播中表示，滯留鋒面將會影響到星期六之前，今天下午到明天上半天的降雨都會較為明顯，西半部尤其中南部要特別留意局部大雨或豪雨，以及短時強降雨。

氣象局也持續發布大雨特報，今天西半部地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，連日降雨，山區慎防坍方、落石。

官欣平說，28日起鋒面北抬，中南部天氣仍然有點不穩定，29日到30日只有清晨降雨，白天將是多雲到晴的天氣，氣溫方面也會回升，但要留意午後雷陣雨。

溫度方面，官欣平指出，未來一週氣溫落在攝氏22度到26度左右，不過28日起陽光露臉，北台灣高溫可來到29度到31度，中南部31度到33度，感覺上將偏濕偏熱。（編輯：唐聲揚）1110526