更多編輯台推薦新聞：
賽前遭更改國名 台灣潛水好手用堅持換來各國認同
運動

賽前遭更改國名 台灣潛水好手用堅持換來各國認同

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

下班注意愈晚雨愈大 28日鋒面北抬天氣轉好北台灣上看31度

2022/5/26 17:09（5/26 17:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為民眾傍晚在台北市信義商圈撐傘逛街。（中央社檔案照片）
圖為民眾傍晚在台北市信義商圈撐傘逛街。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北26日電）中央氣象局表示，受到鋒面影響，今天下午到明天將是降雨較為明顯的時間點，尤其中南部要注意短時強降雨；預計28日鋒面北抬，天氣才會逐漸轉好。

中央氣象局預報員官欣平今天在下午的氣象預報直播中表示，滯留鋒面將會影響到星期六之前，今天下午到明天上半天的降雨都會較為明顯，西半部尤其中南部要特別留意局部大雨或豪雨，以及短時強降雨。

氣象局也持續發布大雨特報，今天西半部地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，連日降雨，山區慎防坍方、落石。

官欣平說，28日起鋒面北抬，中南部天氣仍然有點不穩定，29日到30日只有清晨降雨，白天將是多雲到晴的天氣，氣溫方面也會回升，但要留意午後雷陣雨。

溫度方面，官欣平指出，未來一週氣溫落在攝氏22度到26度左右，不過28日起陽光露臉，北台灣高溫可來到29度到31度，中南部31度到33度，感覺上將偏濕偏熱。（編輯：唐聲揚）1110526

延伸閱讀
鋒面帶來降雨 台中德基水庫接近滿水位連日梅雨 南橫明霸克露鋼便橋通洪斷面剩6公尺高15縣市大雨特報 吳德榮：防劇烈天氣至27日今年梅雨估正常至偏少 須節水也要防強降雨晚間至26日雨勢最明顯 西半部東北部防大雨鋒面及強冷空氣7日南下 低溫下探10度吳德榮：午後轉有雨 14日清晨低溫探11度
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族