打BNT後死亡百日未下葬 陳時中：司法相驗階段

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北26日電）馮姓少女去年底接種BNT疫苗後死亡，因待相驗，遺體先冰存，逾百日仍等不到結果，家屬今天赴疾管署抗議，指揮中心指揮官陳時中說，目前仍在司法相驗階段，流程持續進行。

16歲的馮姓少女疑似接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的BNT疫苗後死亡，家屬完全無從得知解剖報告，馮媽媽今天上午在新黨台北市議員參選人郭榮先陪同下，到衛福部疾管署門口進行陳情抗議，期望政府重視人命，還家屬公道。

馮姓少女去年底疑似因打疫苗後死亡，至今沒有解剖報告，也無法入土。今天下午在中央流行疫情指揮中心疫情記者會中有媒體向陳時中提問，是否已經收到家屬陳情書，規劃如何協助家屬申請預防接種受害救濟。

陳時中表示，據他所知，家屬有提出預防接種受害救濟申請，而且已經完成立案。這一起案件目前正進入司法相驗階段，必須等到相驗結果出來，才能進行預防接種受害救濟審議，後面的流程持續進行中。

馮媽媽指出，女兒去年11月10日接種BNT疫苗後，於11月28日在家出現疑似疫苗接種不良反應，送三軍總醫院急救，不幸在12月30日辭世，同日檢方以死亡原因不明為由，扣留女兒遺體，不准家屬火化、探視。

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由於女兒疑似接種疫苗後出現不良反應，馮媽媽表示，她在去年12月13日，上網申請疫苗接種受害救濟，在送出申請後，但沒有得到公衛人員回應與答覆，今年2月10日，馮媽媽主動致電衛生局詢問進度，才發現衛生局確實已收到案件，但未依照規定進行既定流程，4月8日才發函告知家屬。

期間遲遲等不到遺體相驗，馮媽媽主動具狀給檢方，詢問案情進度，檢察官在4月14日傳喚家屬做說明，並安排於4月19日進行司法相驗。馮媽媽說，心疼女兒入土前死因未明，期望政府重視人命，還家屬公道。（編輯：陳政偉）1110526