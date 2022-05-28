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北市大附小設共融遊樂場 學童參與設計

2022/5/28 15:43（5/28 15:51 更新）
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金車基金會28日舉辦「愛讓世界轉動」成果發表會，台北市立大學附設小學團隊獲優選，團隊邀請普通班和特教班學童一同參與設計，打造無障礙遊戲場。（金車基金會提供）中央社記者陳至中傳真 111年5月28日
金車基金會28日舉辦「愛讓世界轉動」成果發表會，台北市立大學附設小學團隊獲優選，團隊邀請普通班和特教班學童一同參與設計，打造無障礙遊戲場。（金車基金會提供）中央社記者陳至中傳真 111年5月28日
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（中央社記者陳至中台北28日電）金車基金會今天舉辦「愛讓世界轉動」成果發表會，台北市立大學附設小學團隊設置共融式遊樂場，邀普通班和特教班學童一同參與設計，打造無障礙的遊戲場之餘，也形成機會教育。

金車基金會徵求兒少公益行動計畫，今年已進入第11屆，今天以線上形式舉辦成果發表會與頒獎典禮，共選出5組優選、10組佳作、6組特獎團隊及2名績優教師。

台北市立大學附設小學的「行動公民-兒童權利小組」團隊獲得優選，教師團隊發現在寸土寸金的台北市，公園裡充斥「罐頭遊具」，無法滿足兒童需求，尤其是身心障礙兒童找不到合適的遊具，遊戲權遭剝奪。

北市大附小教師帶領學生，校園調查、勘查台北市其他共融式遊戲場，一同提出理想中的設計。教師劉雅鳳說：「當孩子的聲音被聽見時，改變的力量就發生了！」雖然學童在陪伴特教班同學時，遇到許多困難，但也因此學會如何從他人角度思考，經多次與設計師溝通，終於成功為身障同學爭取到適合一起玩的遊戲場。

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今年獲獎團隊活動相當多元，雲林縣鎮西國小透過人文踏查，設法改善青年人口外流問題；新北市八里國中師生動手改造窗戶預防鳥類「窗殺」；北一女中學生則自組團隊前進水果商店，建立可循環的減塑模式。

金車基金會總幹事曾清芸期許，學習不只有記住知識，更應透過日常觀察和行動，瞭解遠方發生的事，其實與我們的生活息息相關。她說，每個人都擁有關心世界、幫助世界的能力，進而培養青少年同理心及國際視野。（編輯：張芷瑄）1110528

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