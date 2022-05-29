觀光邊境鬆綁方向 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）各國陸續開放邊境，台灣即將著手研擬邊境解封，如觀光邊境限制鬆綁等，相關規劃受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午2時記者會說明相關防疫事宜及疫情概況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增8萬835例本土病例，中症增293例、重症增115例，其中127人死亡，再創單日新高。此外，昨天再增2名兒童死亡及1名重症，所幸重症童已好轉。

現階段暫時沒有5歲以下幼兒疫苗，外界關注幼兒防疫模式。中研院生醫所兼任研究員何美鄉在臉書（Facebook）發文分享，建議幼兒防疫仍須回歸最原始的「類隔離措施」，盡其所能讓幼兒降低接觸病毒的風險。

COVID-19疫情嚴峻，台灣單日死亡率突破千分之1。指揮中心分析，死亡數大多是一週前的疫情狀況，應以整體確診死亡數計算，更能看出長期趨勢。綜觀這幾天，確診個案大多在8萬、9萬例之間浮動，疫情仍穩定處於高原期，至於未來發展還要再觀察。

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台灣染疫率逐漸追平國外染疫率，因此防疫政策不再考慮將病毒阻絕在境外，而是考慮醫療量能可否承受。台灣邊境限制鬆綁已經開始計劃、討論，經濟方面先開放邊境措施，是必然方向，旅遊及外交等也會與相關單位共同研議。

據統計，今年1月至5月27日，本土輕症、無症狀個案累計170萬3201例、占99.74%，中症累計3153例、占0.18%，重症累計1286例、占0.08%，累計死亡人達到1058人。（編輯：管中維）1110529