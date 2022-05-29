靜宜大學第12任校長 林思伶8月接任

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）輔仁大學教育領導與發展研究所教授暨輔英科技大學董事長林思伶，8月接任靜宜大學第12任校長。她表示，將傳承靜宜的優良傳統，深耕在地、連結國際。

靜宜大學今天透過文字稿表示，靜宜大學校長唐傳義7月31日任期屆滿，日前校方進行校長遴選，由輔仁大學教育領導與發展研究所教授暨輔英科大董事長林思伶接任，8月1日上任，是靜宜第12任校長。

林思伶為美國佛羅里達州立大學教育科技博士，曾任教育部政務次長、文藻外語大學校長，輔仁大學行政副校長、學術副校長、教育學院院長、教育領導與發展研究所所長及靜宜大學監察人、輔英科技大學董事等教育行政要職，學、經歷豐富。

林思伶還曾擔任高雄市長韓國瑜任內的文化局局長，以及台灣世界展望會董事及中華民國大專院校體育總會副會長等職。

林思伶表示，將傳承靜宜的優良傳統，以當年主顧修女會創校的慈愛關懷精神為核心、基督的仁愛為動力，深耕在地、連結國際。（編輯：黃世雅）1110529