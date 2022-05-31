板橋車站6/1設兒童疫苗站 首兩日增夜間施打

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（中央社記者王鴻國新北31日電）中央6月1日在板橋車站設置兒童疫苗站，衛福部台北醫院表示，首二日6月1日及2日提供夜間施打服務，家長可在下班後帶小朋友來接種，建議家長先進行網路預約。

衛福部台北醫院表示，經衛福部指派至板橋車站B1大廳設立兒童疫苗施打站，目前先規劃於6月1日至5日為5至11歲兒童接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞兒童疫苗。

台北醫院院長鄭舜平表示，建議家長到板橋車站兒童疫苗站施打前，先至衛福部台北醫院網路系統進行網路預約，以及先下載意願書填寫後再帶至施打站，首二日6月1日及2日提供夜間施打服務，家長可在下班後帶小朋友來接種。

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家庭醫學科主任李雅萍表示，板橋車站施打站的對象為尚未接種COVID-19疫苗的5至11歲兒童，上午報到時間為8時30分至11時30分，下午為1時30分至4時30分，6月1日及2日夜間服務為5時30分至7時30分。

她表示，民眾於服務時間內取得現場號碼牌後，依號碼牌的指示進行報到作業。請務必攜帶兒童的健保卡，也須家長或法定代理人陪同並簽署相關同意書，經醫師評估後接種，接種後建議觀察15分鐘，無異常後返家。若兒童曾確診COVID-19，須於確診日或發病日起間隔3個月後，才能接種疫苗。（編輯：張銘坤）1110531