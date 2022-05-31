台中科博館接種兒童疫苗 中央公園快篩改預約

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COVID-19本土疫情持續，為提升兒童保護力，中央流行疫情指揮中心6月1日起在六都設立大型疫苗施打站，台中市的接種站設在台中自然科學博物館，周邊有恐龍相關造景，陪伴小朋友打疫苗，緩解緊張情緒。中央社記者趙麗妍攝 111年5月31日

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（中央社記者蘇木春台中31日電）台中市政府今天表示，因應自然科學博物館明天起由中央開設兒童疫苗大型接種站，原市府與台中榮總合作設於中央公園的「大型快篩陽確診得來速」將轉型成預約制，提醒民眾注意。

台中市政府下午召開疫情指揮中心線上防疫記者會，副市長令狐榮達在會中表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診1萬586例。

令狐榮達表示，昨天中央宣布6月1日起在六都開設兒童疫苗大型接種站，台中市設於自然科學博物館，接種時間為6月1日至5日，這5天由於醫護人力相當吃緊，因此中央公園「大型快篩陽確診得來速」將調整服務時間及名額，6月1日開始轉型成預約制。

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他說明，6月1日、2日上午與下午將各開放線上預約300個名額，現場掛號上午與下午各開放100個名額，加總一天800個名額；6月3日、4日、5日只有開放上午時段，線上預約300名，現場掛號100名，半天共提供400個名額。

衛生局副局長邱惠慈補充說明，科博館兒童大型疫苗接種站即日起於台中榮民總醫院網站開放線上預約，接種對象為5至11歲兒童，需有一名家長陪同，疫苗種類為輝瑞兒童疫苗。（編輯：唐聲揚）1110531