高苑科大董事會未如期存入5千萬 教部開罰董事長

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（中央社記者許秩維台北31日電）教育部今晚證實，高苑科技大學董事會未如期設專戶並存入新台幣5000萬元，將對董事長進行行政罰鍰，若一直未能完成，將依私校法規定，向法院申請解散董事會。

教育部日前發布新聞稿指出，高苑科大於2月底改組董事會，教育部讓新董事會分期捐資，但3日14日到期時，董事會承諾的3000萬元沒有到位，高苑科大因而被列專案輔導學校；教育部發文給高苑科大董事會，要求5月28日前設專戶並存入5000萬元，否則依「私立學校法」規定，以造成校務無法正常運作為由，向法院聲請解除全體董事職務。

教育部今天晚間透過文字證實，教育部於5月13日要求高苑科大董事會於15天內開立信託專戶並完成捐資5000萬元，但截至5月30日相關款項並未捐贈，教育部依私校法第77條規定，對董事長進行行政罰鍰，未來將裁罰10萬至50萬元。

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教育部指出，之後會再給董事會一段改善期間，要求其捐資，若仍未能完成，教育部將依私校法第25條，經徵詢私校諮詢會意見後，向法院申請解散董事會。

有關學校已無法正常發放教職員薪水部分，教育部也呼籲董事會儘速完成捐資，以維護教職員權益，而私校退場條例規範，退場基金墊付的前提，必須是學校已停招，且董事會經由主管機關重組，高苑科大目前並不具備這兩項條件，無法由退場基金代為墊付教職員薪資。（編輯：張雅淨）1110531