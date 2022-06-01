新課綱首屆國中會考試題 全教會籲情境題更聚焦

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（中央社記者陳至中台北1日電）5月21日、22日舉辦的國中教育會考，首度使用108課綱命題，全國教師會邀請教師團隊審視各科試題，呼籲情境題應更聚焦「考點」，並多取材新聞時事與國中學生生活環境。

今年是使用108課綱（於108學年度正式上路）的學生，首度參加國中教育會考，全國教師會邀集全國數十名現職教師，並舉辦多次線上評論會議，全面檢視各科試題。

全教會今天發布新聞稿指出，對新課綱首屆會考提出8點建議，但強調雖有一些可改進之處，但仍「瑕不掩瑜」，試題大致符合課綱的核心素養，例如數學科回歸核心概念，沒有繁瑣的計算，讓學生重拾信心；自然科有大量實驗題型，著重探究實力；國文、英語科則需要資料解讀和圖表轉譯能力，都有助於國中教學。

不過全教總也呼籲會考命題單位，新課綱下被重視的「情境題」，可以更聚焦於「考點」。例如自然科第49、50題以桌遊月相卡為題材，但科學內涵偏低，考驗的更多是對題幹桌遊規則的理解，學生答錯不是科學知識不足，而是閱讀能力欠佳。

全教會呼籲，類似「情境題」應該更貼近學生日常生活，尤其今年國中教育會考，幾乎沒有考到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）、花東頻繁地震、以及天文盛事「事件視界」等熱門時事，相當可惜。

全教會也指出，自然科內部難易度不均，理化考題偏難，生物和地科考題則偏記憶，缺少理解層次；英語科的長文閱讀，對偏鄉學生來說可能有些吃力，建議組卷時留意城鄉差距。

另外，全教會也提醒會考試題學習主題分布應平均、取材多參酌教科書的內容，跨科、合科試題要多留意內容深度，而非只是素材上的整合。

全教會也呼籲，應延長會考試題疑義申覆截止時間 ，現行只有3天，師生作業時間過短，相比之下學測和統測都有3到6天，有較多時間詳細審閱。（編輯：卞金峰）1110601