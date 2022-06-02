境外生端午節無法回家 世新大學發粽子解鄉愁

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（中央社記者陳至中台北2日電）世新大學有許多境外生，端午節無法返家團聚，校方近日到宿舍及租屋處發送粽子，關懷離鄉學子，並傳遞、分享台灣濃厚的端午節氣氛。

世新大學今天發布新聞稿，透過「粽夏端午」活動，由國際處人員親自到境外生宿舍發送粽子，同時也祝福期末考順利，讓許多無法回家的境外生感到驚喜和溫暖。

來自香港的林頌然表示，受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，幾乎足不出戶，很難感受節日氣氛。校方人員到深坑宿舍送粽子，讓他感到非常暖心。

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馬來西亞僑生林芷熒說，好一段時間都不能回家，藉由這次機會，也可以體驗台灣的粽子，瞭解與馬來西亞有何不同。來自瓜地馬拉的羅獅誠則說，端午在台灣是個重要節日，接觸在地文化習俗，讓他覺得很新鮮。

世新大學國際處長劉文英表示，疫情期間學生無法到校上課，境外生更易萌生思鄉情，希望透過送粽活動帶給一些慰藉，也祝福暑假回家時保重身體、平安返國。（編輯：陳政偉）1110602