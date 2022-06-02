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國5估塞至半夜 國道注意6大地雷路段

2022/6/2 16:20（6/2 17:40 更新）
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端午連續假期3日起展開，高公局預估2日國5南向恐塞到半夜。圖為109年端午節連假首日國道5號南下往宜蘭方向塞車。（中央社檔案照片）
端午連續假期3日起展開，高公局預估2日國5南向恐塞到半夜。圖為109年端午節連假首日國道5號南下往宜蘭方向塞車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北2日電）端午連續假期明天起展開，高公局預估今天國5南向恐塞到半夜。高公局說，明天是端午連假首日，國道將有6大地雷路段，提醒用路人注意。

明天是端午連續假期，交通部高速公路局預估今天西部國道在晚間6時後會逐漸出現車朝，國1楊梅-新竹、國3土城-關西恐車多壅塞，預估要到晚間10時才會紓解；國5雖然早上車流量不多，但預估晚間7時後就會增加，要到明天凌晨0時才會紓解。

根據高公局統計，截至今天下午3時，國道全線交通量為51.7百萬車公里，其中國5的車流量與108年的端午連假前1天相比差不多。

高公局說，明天是端午連續假期第一天，預估國道將以旅遊車潮為主，整天交通量落在115百萬車公里。

高公局說，明天壅塞路段包含國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、圓山-大華系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城。

高公局指出，其中西部國道預計上午7時就會出現車潮，要到明天下午3時後才會紓解。國5則預計早上5時就會出現車潮，要到下午4時後才會紓解。

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省道部分，交通部公路總局說，端午連假期間地方政府在公路總局轄管省道周邊舉辦大型活動地點，包含6月3日到6月4日淡水清水巖祖師繞境（台2線、台2乙線）、5月26日到10月10日福隆沙雕季（台2線）及6月2日到6月3日新竹縣龍舟賽（台15線）等地點，預估屆時將有大量參與活動的車潮影響省道交通。

公路總局指出，為紓解省道車多或壅塞情形，規劃重點路段實施交通疏導措施。台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制21噸（含）以上大貨車通行及大客車優先行駛措施，南迴公路瓶頸路段則實施車道漸變措施；台61線西濱快速公路針對鳳鼻到香山及竹南地區等，已規劃平交路口封閉措施，並配合高速公路局於6月4到5日封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。（編輯：吳協昌）1110602

（圖取自facebook.com/hi.freeway）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
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