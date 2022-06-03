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國中會考補考4日登場 4千多人參與

2022/6/3 09:18
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（中央社記者陳至中台北3日電）受到COVID-19疫情影響，確診未解隔等3類考生未能參加國中會考正式考試 ，將於6月4日、5日參與「補行考試」，教育部目前統計約4000餘人，是近年參與補考人數最多的一次。

111年國中教育會考已於5月21日、22日辦理完畢，考試期間因確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果的考生，日前統計共3911名，加上大陸考場499名，安排參加6月4日、5日的補考。

補考採用另一份試卷，試題難易度及鑑別度與正式考試的試題相當。部分考生是在5月21日、22日考試期間才被通知確診，已經考了幾科，教育部國民及學前教育署長彭富源日前解釋，已應試科目可自由參加，成績擇優計算。

參與補考的學生，後續參加高中職免試入學等管道，錄取名額將採外加，不影響一般考生權益。

5月21日、22日考畢的學生，成績於6月10日開放查詢，補考則是6月15日查成績。因應補考期程，111學年度高中職、五專升學作業期程，多順延1週。（編輯：黃世雅）1110603

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