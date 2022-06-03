企業拿假照片申領紓困金 勞動部追回28萬補助

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）勞工因疫情放無薪假，勞動部充電再出發計畫，鼓勵減班休息企業辦訓領補助訓練金，但卻有企業提供不實照片假裝辦訓，被勞動部發展署承辦人員發現，追回新台幣28萬元補助金。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，勞動部為了穩住放無薪假勞工的生活，推出充電再出發計畫，鼓勵減班休息企業可以辦理訓練，讓勞工在放無薪假期間可以學習其他技能並領取訓練津貼，而企業也可申請辦訓補助金額。

不過，現卻傳出有企業明明沒有辦訓，卻拿不實照片申請訓練金，而被承辦人員發現，後續該企業也提起訴願而遭駁回。

勞動部勞動力發展署訓練發展組科長林淑萍告訴中央社記者，該企業在去年11月至12月期間辦理訓練，後續向勞動部勞動力發展署北分署申請11月份的辦訓補助，北分署也在今年1月7日時核定發給28萬8000元的補助金額，但後來企業申請12月份的補助時，就被承辦人員發現有提供不實照片的疑慮。

林淑萍指出，承辦人員檢核該企業去年12月份辦訓時的照片，發現包含12月2日與12月13日、12月14日與12月27日、12月15日與12月30日、12月16日與12月20日等，共有8天的照片高度雷同，北分署要求該企業說明，企業稱是因為公司同仁操作疏失導致部分照片雷同，而其中幾天的辦訓照片已經刪除等，無法再提供佐證。

不過，北分署承辦人員後續又發現，該企業提供的11月份辦訓照片，包含11月18日與11月30日、12月2日與110年12月13日以及12月14日與110年12月27日，不論是課程簡報畫面、學員服裝及桌上個人物品內容都一樣，因此認定該企業確實提供虛偽不實的書面文件要申請補助金。

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林淑萍指出，北分署要求企業繳回11月的補助金額共28萬8000元，且明定該企業2年內不可以再申請相關發展署的相關訓練計畫，後續企業不服也提出訴願，但經訴願委員會審議認為企業確實無法提供照片證實自己有辦訓，已認定北分署處分並無不妥。

勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗指出，鼓勵減班休息企業辦訓，充電再出發可以補助企業包含講師費、外聘講師交通費、教材及文具用品費等，是希望讓勞工、企業因受疫情影響時，可以渡過難關，呼籲企業申領紓困補助訓練金必須確實依照企劃規定辦訓並提供照片佐證。（編輯：陳政偉）1110603