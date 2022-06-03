第20屆台灣同志遊行 期盼社會解構性別框架

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）台灣同志大遊行今年將邁入第20屆，主辦單位近日宣布，今年主題為「無．限．性」，期許未來社會能解構性別框架、不再分異同，一起迎向有無限性可能的未來。

台灣每年10月的最後一週週六都會舉行同志大遊行，主辦單位宣布，今年同志大遊行將於10月29日。

主辦單位表示，今年對台灣同志遊行而言是個意義非凡的一年，從2003年第1屆同志遊行從當時新公園、如今為二二八和平公園出發的那一刻起，台灣同志遊行已經來到第20個年頭。

主辦單位指出，這20年來，台灣社會從不承認同志的存在、同志成為八卦對象與獵奇目標，一起走過許多社群在遊行中集結、在社會上現身，再到同婚通過且社會大眾不只表態支持還與同志同行的這一天。

主辦單位表示，今年遊行主題定為「無．限．性─解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」，是遊行邁向第20屆時，同志遊行對社會的期許，同志議題經歷公投、釋憲、專法通過等風風雨雨，見證了進步，也發現了還有許多議題仍須持續倡議。

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主辦單位指出，遊行主題是因為同志們始終相信，最終能達成一個不再有人會糾結性別、性傾向或身分認同的社會，盼社會成為每個人都能真實做自己的世界，一起成就多元美好的未來。

主辦單位也提到，今年同志遊行將原本只有一天的遊行延伸呈現，將透過20週年系列活動規劃，讓每個人不只在遊行當天，而是在每一天都能用真實的樣子過想要的生活，期待各界共襄盛舉。（編輯：陳政偉）1110603