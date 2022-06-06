宜縣近2萬名長者 6/19後可接種第4劑

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（中央社記者王朝鈺宜蘭6日電）宜蘭縣長林姿妙今天表示，由於接種第4劑疫苗須間隔5個月以上，19日後全縣有近2萬名65歲以上長者符合資格，縣府除開放醫院及診所施打外，也會辦理大型接種站，呼籲長者儘速接種。

宜蘭縣政府衛生局下午透過新聞稿表示，「自主疫調用戶補填同住親友及下載居隔證明」系統今天上線，提供5月1日至5月25日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），且有使用過衛生福利部疾病管制署自主疫調系統（BBS）的民眾使用。

確診者可到系統中修改或補填同住親友資料，匡列人員上限為10名，填妥後被匡列者可下載居隔證明書。同住親友適用5月17日起免居家隔離（0+7）方案者，不必填寫。若補填的同住親友3個月內曾經確診，無需列為接觸者。

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至於疫情部分，宜蘭縣今天新增874名確診個案，林姿妙表示，雖然今天確診人數降到1000例以下，但疫情發展仍須持續觀察，提醒民眾留意健康狀況，如有疑慮或不舒服，請盡快接受篩檢。

此外，衛生局指出，宜蘭縣今天另增加2名死亡個案，年齡都是80多歲，男性和女性各1名，男性死亡個案已施打完2劑疫苗，女性死亡個案是長照機構住民，接種1劑疫苗，2人從5月20日至5月28日陸續發病，因不敵病毒先後病故。（編輯：張銘坤）1110606