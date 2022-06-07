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台東國際熱氣球嘉年華7/2登場 20顆國外造型球

2022/6/7 10:58（6/7 11:31 更新）
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台東縣政府7日舉行記者會宣布台東國際熱氣球嘉年華活動將於7月2日登場，預計有20顆國外造型球參加；7顆國內球7日一同亮相。中央社記者盧太城台東攝 111年6月7日
台東縣政府7日舉行記者會宣布台東國際熱氣球嘉年華活動將於7月2日登場，預計有20顆國外造型球參加；7顆國內球7日一同亮相。中央社記者盧太城台東攝 111年6月7日
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（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東縣政府今天宣布台東國際熱氣球嘉年華活動7月2日登場，將有20顆國外造型球參加，台東縣長饒慶鈴盼以熱氣球為全台帶來正能量。

台東縣政府今天在「台灣熱氣球的故鄉」鹿野鄉永安村高台大草原舉辦「2022台灣國際熱氣球嘉年華」記者會，同時安排國內7顆熱氣球升空。

饒慶鈴在記者會中表示，今年邁入第12年的「2022台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月2日至8月15日舉行，為期45天，有全球唯一的HELLO KITTY熱氣球、超高人氣的台北熊讚熱氣球，還有賽車球、老虎球、鯊魚球、熊本熊等20顆外國造型球來到台東和民眾見面。

她說，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消的光雕音樂會也將重新回歸，除鹿野高台7月2日開幕及8月15日晚間7時閉幕外，每週五分別於成功三仙台（7月8日上午4時）、池上大坡池（7月15日晚間7時）、知本溫泉區（7日22日晚間7時）、太麻里曙光園區（7月29日上午4時）及台東縣立體育場（8月5日晚間7時）登場，其中體育場場次更將首次以無人機搭配熱氣球共同展演。

饒慶鈴表示，疫情改變了眾人的生活，每天面對反覆無常的疫情數字變化，難免人心惶惶，但台東縣政府團隊相信熱氣球不只是熱氣球，是代表一種正能量與對未來的希望，今年以「熱氣球為你加油」為主題，象徵希望的熱氣球將再升空，相信社會會逐漸恢復正常的生活，讓熱氣球來為我們蓄積正能量，然後帶著滿滿正能量勇敢面對接下來的挑戰，期待以熱氣球為全國民眾加油。

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台東縣政府交通及觀光處長余明勳表示，為保護參與民眾的健康，活動會場將設置單一進出口動線，需配戴口罩、量體溫及手部消毒，縣政府也特別呼籲搭乘熱氣球繫留體驗的民眾需配合出示接種至少2劑疫苗紀錄（紙本疫苗接種卡、健保快易通健康存摺APP或數位新冠病毒健康證明），也請民眾注意自我健康狀況，共同做好防疫工作，活動也將遵循中央防疫規定作滾動式檢討。

「熱氣球繫留體驗」則提供上午場（清晨5時30分至7時30分）與下午場（下午5時至7時）2個時段，線上預約名額已全數完售，活動期間每日上午5時及下午4時開放現場購票，歡迎喜愛熱氣球的朋友來台東搭球及追球。（編輯：黃世雅）1110607

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