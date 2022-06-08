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孕婦急性主動脈剝離 醫護跨團隊搶救母子均安

2022/6/8 14:39（6/8 15:11 更新）
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花蓮33歲懷孕8個月莊姓孕婦日前出現急性胸痛、背痛合併噁心、嘔吐等症狀緊急求醫，經檢查確定是急性B型主動脈剝離，醫護跨團隊搶救，母子均安。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月8日
花蓮33歲懷孕8個月莊姓孕婦日前出現急性胸痛、背痛合併噁心、嘔吐等症狀緊急求醫，經檢查確定是急性B型主動脈剝離，醫護跨團隊搶救，母子均安。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月8日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）花蓮33歲懷孕8個月莊姓孕婦，日前出現急性胸痛、背痛合併噁心、嘔吐等症狀緊急求醫，經檢查確定是急性B型主動脈剝離，因病例十分罕見，醫護跨團隊搶救，母子均安。

門諾醫院今天發布訊息表示，這名孕婦於4日凌晨急診送醫，為確保母胎平安，醫療團隊慎重評估，並取得家屬同意，決定先剖腹取出胎兒，而後再安排媽媽進行主動脈支架置放手術。

門諾醫院心臟外科主任黃振銘指出，孕婦出現急性主動脈剝離的病例十分罕見，治療上除了有相當的困難也必須審慎評估才能保全，為了與時間搶快，立即與婦產科、小兒科、麻醉科醫師多次的評估與沙盤推演，決定在血管攝影室進行剖腹產，以防萬一需要放主動脈支架時，能夠立即提供高品質的影像。

由於莊姓孕婦的丈夫是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，雖孕婦PCR篩檢為陰性，但為確保安全，醫療團隊仍全副武裝，由婦科主任廖基元進行剖腹產手術，心臟外科、小兒科醫師從旁待命，歷經2個多小時，聽到寶寶的哭聲，團隊繃緊的神經頓時放鬆許多。待觀察產婦血壓趨於穩定，預計下週安排主動脈支架置放手術。

黃振銘說，主動脈剝離好發於動脈硬化、三高、肥胖、先天性結締組織病變患者，由於主動脈是全身最大的動脈，幾乎全身重要器官都是從主動脈的血液供應，如果主動脈剝離，不僅影響全身血液供應，還會造成器官缺氧壞死，死亡率相當高。

主動脈剝離典型症狀為劇烈胸痛，可依病灶分為A型和B型，A型主動脈剝離因侵犯到主動脈弓、升主動脈，必須緊急手術，否則患者在前2天每延遲1小時手術，就會增加1%的死亡率。

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B型主動脈剝離影響到降主動脈，大部分可先以藥物保守治療、控制血壓，但如果有無法緩解的胸痛、影響到重要器官的血流、主動脈快速擴大、藥物無法控制的高血壓等狀況，就必須考慮進行主動脈支架置放手術。

黃振銘指出，孕婦出現主動脈剝離的危險因子包括主動脈瓣膜疾病、妊娠高血壓、結締組織疾病 ，例如馬凡氏症候群、子癲前症等。這名莊姓孕婦就是妊娠高血壓患者，因沒有規律服藥，造成血壓升高進而引發主動脈剝離，所幸及時送醫治療，保住母體與胎兒的健康及生命。（編輯：黃世雅）1110608

花蓮33歲莊姓孕婦出現急性B型主動脈剝離，病例十分罕見，醫護跨團隊搶救，全副武裝在血管攝影室為孕婦進行剖腹產。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月8日
花蓮33歲莊姓孕婦出現急性B型主動脈剝離，病例十分罕見，醫護跨團隊搶救，全副武裝在血管攝影室為孕婦進行剖腹產。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月8日
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