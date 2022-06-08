塵封35年舊隧道蛻變 三貂嶺自行車道7月試營運

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位於新北的舊三貂嶺隧道和三爪子隧道是塵封多年的鐵路隧道，市府融入在地生態及文化闢建「三貂嶺隧道自行車道」，預計自7月起試營運。（新北市工務局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年6月8日

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（中央社記者王鴻國新北8日電）舊三貂嶺隧道和三爪子隧道是塵封35年的鐵路隧道，經過新北市政府融入在地生態及文化所闢建「三貂嶺隧道自行車道」，將於7 月起試營運，可望成為愛好輕旅行民眾的打卡熱點。

新北市長侯友宜今天主持市政會議，會中聽取新建工程處長王益翔「翻轉城市新北新美學」報告，其中說明包括三貂嶺自行車道、台北氣象站（板橋站區）、府中雙城美學計畫及新北市美術館等建設將於今年下半年陸續完工啟用，帶給民眾耳目一新的視覺體驗。

王益翔表示，由舊三貂嶺隧道和三爪子隧道闢建的「三貂嶺隧道自行車道」，可串連新北雙溪牡丹村與瑞芳三貂嶺，也因隧道經35年封閉，呈現出完整自然生態，因此，在施工和維護上運用許多巧思和作為。

他表示，透過模組化施工及架設，可減少對內部生態環境干擾，高架鋪面不會影響隧道原來的狀況，照明上採低光源環境，更可帶來神秘氛圍，使得設計和施工上，充分整合在地文史工作者意見、在地文化及環境保護。

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工務局長詹榮鋒說，三貂嶺自行車道可連結雙溪車站與瑞芳三貂嶺車站，沿途豐富的自然生態景觀，絕對可以滿足民眾的五感體驗。希望6月底能完成營運廠商招商，7月先行開放試營運。

工務局表示，民眾來三貂嶺自行車道遊玩，可由牡丹車站出發，經過由國軍舊營舍修繕改建的自行車休憩站後，再穿越舊三貂嶺、三瓜子隧道到三貂嶺。尤其是三瓜子隧道西口的水池鏡面，不僅將日光引入黑暗的隧道，也映射環繞的天空與隧道外壯闊山景，連不時經過的火車也偶然也可拉近眼前。（編輯：李錫璋）1110608

由舊三貂嶺隧道和三爪子隧道闢建的「三貂嶺隧道自行車道」，可串連新北雙溪牡丹村與瑞芳三貂嶺，也因隧道經35年封閉，呈現完整自然生態，新北市府在施工和維護上都運用許多巧思，預計自7月起展開試營運。（新北市工務局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年6月8日